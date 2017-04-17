رام الله - أ ش أ

اعتبر عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي وصفها برسائل “التهديد والابتزاز والتصريحات الإعلامية المزيفة” التي تبعث من قطاع غزة منذ الإعلان عن تشكيل وفد من اللجنة المركزية للتوجه للقطاع هدفها إفشال الحوار.

وقال القواسمي ` في حديث لبرنامج (ملف اليوم) الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين ` ” إن الهدف من توجه الوفد الى قطاع غزة هو إجراء الحوار مع حركة حماس , والتأكيد على تمسك القيادة الفلسطينية وحركة فتح بالوحدة الوطنية , وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بمشاركة الكل الفلسطيني”.

وأضاف ” إن حماس ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية , كونها لا تريد تحمل أية مسؤوليات تجاه القطاع” , مؤكدا أنها متمسكة بثقافة اتهام الآخرين وحرق الصور.

وفي السياق , قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي سيتوجه لقطاع غزة سيضع حركة حماس أمام خيارين من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.