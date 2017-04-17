إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– واشنطن “تبحث مع الصين عدة خيارات” بشأن كوريا الشمالية !

– “فشل” إطلاق صاروخ كوريا الشمالية !

واشنطن بوست:

تحت عنوان واشنطن “تبحث مع الصين عدة خيارات” بشأن كوريا الشمالية !

أشارت الجريدة لقول كبير مستشاري الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجنرال هربرت ماكماستر، إن ثمة توافقا دوليا يشمل الصين ضد ما وصفه بسلوك التهديد لكوريا الشمالية !

وأضاف ماكماستر فى تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة والصين تعملان معا على “مجموعة من الخيارات” بشأن بيونجيانج !

وأكد على أن هناك توافقا على أن هذا “الوضع لا يمكن أن يستمر” ! وأوضح ماكماستر، الذي يزور العاصمة الأفغانية كابول، أن واشنطن سترد “بما يخدم أفضل المصالح للشعب الأمريكي” !

نيويورك تايمز:

وفى السياق ذاته ، وتحت عنوان “فشل” إطلاق صاروخ كوريا الشمالية !

أشارت الجريدة لاعلان الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أخفقت في إطلاق صاروخ على سواحلها الشرقية ، وذكرت الولايات المتحدة أنها رصدت صاروخا باليستيا، انفجر بعد لحظات فقط من من إطلاقه !

ويأتي هذا الإطلاق بعد يوم من تحذير كوريا الشمالية “بالرد بحرب نووية” على الولايات المتحدة، وسط تزايد التوتر في المنطقة !

يشار الى انه سبق لبيونجيانج أن أجرت 5 تجارب نووية وأطلقت عددا من الصواريخ الباليستية !