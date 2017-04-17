إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– مواجهات شرسة بين الجيش العراقي وتنظيم “داعش” الارهابى في قلب الموصل!

– تفجير حافلات نازحي كفريا والفوعة “يقتل 126 شخصا من بينهم 68 طفلا”!

صنداى تايمز:

تحت عنوان مواجهات شرسة بين الجيش العراقي وتنظيم “داعش” الارهابى في قلب الموصل!

أشارت الجريدة لاعلان القوات الحكومية العراقية تقدمها إلى قلب مدينة الموصل في غمرة قتال شرس مع ما يسمى بتنظيم “داعش” الارهابى !

يشار الى ان الجيش قد شن هجوما جديدا على المدينة القديمة بعد أسابيع من الجمود في محاولات استعادة كامل الموصل من التنظيم.

وقال مصدر في الشرطة الاتحادية إن القوات الحكومة تخوض قتالا من منزل لمنزل مع مسلحي تنظيم “داعش” الارهابى !

ووفق الشرطة الاتحادية، فإن “السلاح الذي يفضله تنظيم داعش الارهابى هو الدراجات النارية المفخخة في الأحياء القديمة من مدينة الموصل”!

ديلى تلجراف:

وتحت عنوان تفجير حافلات نازحي كفريا والفوعة “يقتل 126 شخصا من بينهم 68 طفلا”!

أشارت الجريدة لمقتل 126 شخصا – من بينهم 68 طفلا – في تفجير حافلات نازحي كفريا والفوعة غربي حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض !

وقال المرصد إن 109 على الأقل من الذين تم إجلاؤهم من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قتلوا في التفجير، علاوة على عدد من موظفي الإغاثة ومسلحي المعارضة ، وأضاف المرصد أن الكثيرين أيضا أصيبوا في الهجوم !

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن التفجير، الذي قالت وسائل الإعلام الموالية للحكومة إنه تم باستخدام سيارة مفخخة !