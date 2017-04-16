طرابلس - أ ش أ

دعا مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، الليبيين الى الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وتكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتحضير لها.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الدباشي، على صفحته اليوم بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” طالب فيها الجميع وخصوصا المجلس الرئاسي ومجلس النواب بضرورة الاعتراف بالعجز، وأن يتفقوا على طي هذه الصفحة، والاقتناع بأنه لا حل في الأفق إلا من خلال الانتخابات.

وطلب الدباشي الأجهزة السياسية في ليبيا بضرورة إقناع كل من يحمل السلاح بعدم المساس بالانتخابات ، وأن يضمنوا مراقبة دولية صارمة لصناديق الاقتراع، ويتخذوا الإجراءات القانونية لضمان تولي مجلس النواب الجديد ورئيس الدولة مهامهما في بيئة آمنة يضمنها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاستجابة لأي طلب للمساعدة في ردع أي تهديد أمني للسلطات الجديدة.