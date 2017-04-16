طرابلس - أ ش ا

حث المبعوث الأممي لدى ليبيا, مارتن كوبلر, المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية , على إنشاء سلطة الدولة وإنهاء الإتجار بالبشر, مشيدا بدور العاملين في مجال إنقاذ المهاجرين.

وقال كوبلر, في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الأحد: .أحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على إنشاء سلطة الدولة وإنهاء الإتجار بالبشر. الإتجار جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يواجه الجناة العدالة حسب قوله .

وفي تغريدة ثانية عبر المبعوث الأممي عن امتنانه لإنقاذ آلاف المهاجرين هذا الأسبوع في عرض البحر, مثنيا على جهود العاملين لإنقاذهم, حيث غرد قائلا: .ممتن لإنقاذ آلاف المهاجرين هذا الأسبوع في البحر المتوسط ولكن يحزنني السماع عن الوفيات.

أثني على جميع العاملين لإنقاذهم.