القاهرة - أ ش أ

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يرفض قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم باحتساب نتيجة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة لصالح الأخير بسبب عدم حضور فريق الزمالك المباراة.

وأضاف مرتضى منصور -في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي- أنه اتفق مع هاني أبو ريدة على تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة ليوم الثلاثاء المقبل، وتم الإتفاق على ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الاتحاد وثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد.

وتابع أنه لا يكترث باعلان اتحاد الكرة لأي عقوبات على الزمالك، وقال “لا يستطيع أحد توقيع عقوبة على النادي”.