أخبار مصر - سماء المنياوي

شارك إتحاد الجالية المصرية في فرنسا في قداس العزاء الذي أقيم في الكنيسة القبطية بضاحية شاتني مالبري بفرنسا برعاية الاب د. جرجس لوقا.

حضر القداس السفير ايهاب بدوي سفير مصر في فرنسا واعضاء البعثة الدبلوماسية من المكاتب الفنية وكبار رجال السياسة الفرنسية وفي مقدمتهم فرانسوا فيون المرشح الرياسي وعمدة مدينة شاتني مالبري وعدد من القيادات الرسمية والشعبية.

وأعرب نشأت الحصري رئيس الاتحاد العام للجاليات المصرية في فرنسا عن قناعته ان مصر سوف تجتاز مصر كل المحن وسيكون الوطن قويا ومتماسكا بفضل ابناؤه البررة المخلصين الوطنين.

واضاف جبريل محفوظ احد اعضاء الجالية المصرية بفرنسا ان الارهاب يعكر علينا فرحة الاحتفال بعيد القيامة المجيد مضيفا انه قد جرت العادة نحتفل سويا كمصريين باعيادنا المختلفة بكل الفرحة والمحبة وتأتي هذه المناسبة في هذا التوقيت عقب الحوادث الارهابية الغادرة وتعتصرنا مرارة الالم والحزن على الشهداء الابرار من اخوتنا الذين يتعبدون في دور العبادة التي لها كل القدسية حيث يذكر فيها الله وايضا شهداء الشرطة الذين يقومون بواجبهم.

واضاف ان مكافحة الارهاب ليس مسؤلية الشرطة فقط بل هي مسؤليتنا جميعا كافراد ومؤسسات ولا بد من حظر الجهلاء المتخلفين والذين يحسبون انفسهم انهم من الدعاة وهم بعيدين كل البعد عن فهم الدين الصحيح وما احوجنا جميعا في هذه الاوقات البالغة الصعوبة ان نتكاتف ونتوحد من اجل الوطن مصر وان نحافظ على ثوابتنا الاصيلة والتي ظلت على مدى التاريخ راسخة ومن هنا من باريس.