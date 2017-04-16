تناول الأسماك المملحة أبرز ملامح احتفال المصريين بشم النسيم 2017/04/16 - 22:18 تناول الأسماك المملحة أبرز ملامح احتفال المصريين بشم النسيم2017-04-16T22:18:10+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الإدارة العامة للمرور تكثف من حملاتها المرورية على الطرق السريعة المحافظون يتوجهون الى الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد رئيس الوزراء : تحسن فى ميزان المدفوعات بنسبة 37 % فى يناير الماضى 15-4-2017 الإخوة المسيحيون يحتفلون بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 السيطرة على حريق بأنبوب بترول بشارع التسعين الشمالى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 15-4-2017
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