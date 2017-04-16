الجيزة -أ ش أ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن تنفيذ الأعمال بمحور 26 يوليو يستلزم تحويل مسار خط قطر 800 مم, وقطع المياه عن مناطق كرداسة وأبو رواش والمنطقة الصناعية بأبو رواش وبني مجدول ونيو جيزة والإدارة العامة لقوات أمن الجيزة والإدارة العامة للعمليات الخاصة والإدارة العامة للأمن المركزي بطريق (القاهرة – إسكندرية) الصحراوي , وذلك اعتبارا من الساعة 6 صباح الأربعاء القادم وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي الخميس الموافق 20 أبريل الجاري ولمدة 24 ساعة.

وأهابت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وشدد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لأعمال تحويل مسار خط المياه وبأعلى كفاءة , مشيرا إلى توافر خط ساخن (125) بشركة مياه الشرب والصرف الصحي و114 بالمحافظة خاص لتلقى أي شكاوى وتلبية الإحتياجات.

وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالإستعانة بخزانات المياه المتنقلة وتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لسد حاجة المواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات وكافة المنشآت الشرطية أثناء فترة الإنقطاع.