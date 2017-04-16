القاهرة - أخبار مصر

استنكر خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، مطالب البعض باتخاذ قرار بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد موقف مرتضى منصور، رئيس النادي، بالانسحاب من مواجهة مصر المقاصة في الدوري، اليوم الأحد.

وأكد الوزير، أن الجمعيات العمومية للأندية هي صاحبة الحق في اختيار مجالس الإدارات، وهي المسئولة عن تلك الأوضاع بسبب اختياراتها، وهو ما لا يجب أن تطالب الحكومة بتعديله.

وقال “عبدالعزيز”، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الناس تروح تنتخب مجالس إدارات أندية، واتحادات، وتطالب الحكومة هى اللى تمشيهم!!، الجمعية العمومية تنتخب، وعند أى خلل، هو فين الوزير؟؟؟ هو الوزير اللى انتخبهم ؟؟، لا .. بس إحنا انتخبنا غلط.. وعاوزين الوزير يمشيهم ؟.

وأشار وزير الشباب، إلى أن “مجالس الإدارة اللى تم تعيينها من جانب الوزارة، لا تعاني من أي مشاكل أو أزمات، عكس بعض المجالس المنتخبة من الجمعيات العمومية”.