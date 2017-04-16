لندن - أ ش أ

اشتعل صراع الصدارة في “البريميير ليج” بعدما حقق مانشستر يونايتد فوزا مستحقا على حساب ضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” في قمة مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الانتصار للثنائي ماركوس راشفورد والإسباني أندير إيريرا، صاحبا الثنائية في الدقيقتين 7 و49 على الترتيب.

وبهذا الفوز يرد لاعبو البرتغالي جوزيه مورينيو الدين لفريق الإيطالي أنطونيو كونتي الذي تفوق في مباراة الدور الأول بنتيجة كبيرة (4-1)، فضلا عن تفوقه في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف نظيف.

ويعد هذا الإنتصار الأول للمان يونايتد أمام جماهيره على “البلوز” في البريميير ليج منذ مباراة الدور الأول بينهما لموسم (2011-12) عندما تغلب بثلاثة أهداف لواحد.

ولم تتوقف مكاسب اليونايتد عند هذا الحد بل أن الفوز رفع رصيده لـ 60 نقطة يحتل بها المركز الخامس، ويضيق الخناق على جاره مانشستر سيتي الرابع بـ 64 نقطة، قبل مواجهتهما المرتقبة نهاية الشهر الجاري، مع تبقي مباراة أخرى مؤجلة في جعبة “المان يو”.