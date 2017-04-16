أسوان - أ ش أ

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد ، ضمن الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، وفي خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر، جونيور أجايي، وخط الهجوم: سليماني كوليبالي.

فيما يجلس على دكة البدلاء، كل من: رامي ربيعة، وأحمد حمودي، وعمرو جمال، ووليد سليمان، وحسام غالي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني.