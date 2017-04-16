أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

مشاعر متضاربة تسود بين المصريين.. ما بين تهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد وما بين الشعور بالحزن على شهداء كنيستي الاسكندرية وطنطا.. فقد استقبلت مديرية أمن الإسكندرية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. حيث كان فى استقباله كل من اللواء مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية وعدد من القيادات وضباط المديرية.

بالصور..مديرية أمن الاسكندرية تستقبل البابا تواضروس الثاني

من جانبهم حرص المحافظون والقيادات الشعبية على التوجه للأديرة لتقديم التهاني ومشاركة أقباط مصر فرحتهم بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، حيث شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نائبا عن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قداس كنيسة الأرمن الارثوذكس،

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محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس قداس عيد القيامة

كما شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية واللواء أنور سعيد مدير الأمن والقيادات التنفيذية والأمنية، الأخوة الأقباط في قداس عيد القيامة المجيد والاحتفالات بكنيسة العذراء ببنها، حيث شهدت كنائس ومطرانيات المحافظة زحاما شديدا خلال الاحتفالات وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس على مستوى المحافظة لحضور الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة.

محافظ القليوبية يشارك فى احتفالات عيد القيامة

من جانبه قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بزيارة مطرانية الجيزة للاقباط الارثوذكس ومطرانية شمال الجيزة والكنيسة الانجيلية بشارع المحطة لتقديم واجب العزاء فى ضحايا شهداء الوطن فى الحادث الارهابى بكنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والكنيسه المرقسيه بمحافظة الاسكندرية.

محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء للاقباط الارثوذكس

كما قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بجولة على عدد من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين رافقه خلالها اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعديد القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من الدعاة وقيادات الأوقاف والأزهر.

بالصور .. محافظ بني سويف يتفقد كنائس وأديرة للتهنئة بالعيد

وتفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان عددا من الكنائس علي مستوي المدينة والشوارع المحيطة بها لمتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين قداس عيد القيامة المجيد، كما شارك الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بقداس عيد القيامة وألقى كلمة بإيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر.

محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من الكنائس لمتابعة الحالة الأمنية

محافظ الدقهلية يزور الكنائس احتفالًا بعيد القيامة

من ناحية أخرى وبمناسبة بمناسبة قدوم “شم النسيم” أهابت وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين بعدم تناول الفسيخ، وعند الرغبة في التناول يتم الشراء من مصدر معلوم والتأكد من مصدر الفسيخ، وعدم شراءه من الباعة الجائلين، وعدم تصنيعه بالمنزل، وأعلنت الوزارة عن إعدام 27 طن و 720 كيلوجرام أغذية ما بين فسيخ ورنجة وملوحة وسردين ، وكذلك 3894 لتر زيت طعام ومياه تخليل السردين وعصائر ، وذلك لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الصحة تحذر من تناول الفسيخ إلا من أماكن معلومة المصدر

إعدام 27 طن فسيخ ورنجه وملوحة واغذية فاسدة

وحول مخاطر أكل الاسماك المملحة قام مراسل موقع أخبار مصر بعمل حوار حول التوعية والمخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفسيخ الفاسد.

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شم النسيم.. العادات تتغلب على المخاطر

كما ﺍﺳﺘﻌﺪﺕ المحافظات ﻷ‌ﻋﻴﺎﺩ ﺷﻢ ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ ﻭﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، فقد أكدت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، على قيامها بتشكيل ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑالمحاﻓﻈﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺑﻼ‌ﻏﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎﺯ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ 114، كما أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط استعداد المحافظة لاستقبال شم النسيم بالقطاعات والمديريات الخدمية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

غرفة عمليات بالقاهرة لتلقى الشكاوى بشم النسيم

غرفة عمليات بأسيوط وحملات على الأسواق بشم النسيم

عربيا ودوليا.. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدعو الدول والمؤسسات الاجنبية الى احترام نتيجة الاستفتاء على توسيع سلطاته، وذلك بعد حملة تخللها توتر كبير مع دول الاتحاد الاوروبي، فيما اتهم ابرز حزبين معارضين في تركيا السلطات التركية بـ”التلاعب” بنتائج الاستفتاء حول توسيع سلطات الرئيس رجب اردوغان الذي اظهرت نتائجه الجزئية فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس.

اردوغان يدعو الدول والمؤسسات الاجنبية الى احترام نتيجة الاستفتاء

المعارضة التركية تعتزم الطعن في نتيجة الاستفتاء

من جانب آخر.. إستمراراً للجهود المبذولة لملاحقة الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى، حيث تم تحديد وضبط عدد 13 من تلك العناصر الإرهابية فى الإطار القانونى.

الداخلية : ضبط 13 ارهابيا اخوانيا ومواد متفجرة بعدد من المحافظات

اقتصاديا.. تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي، المنعقدة حالياً بالعاصمة الأمريكية، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، يؤكد أنه تم تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بالقاهرة من المخزون الاستراتيجي، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي، يوافق على مد فترة مهلة تنفيذ مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر،.

نصر تترأس وفد مصر في “إجتماعات الربيع” للبنك الدولي

طارق عامر ممثلاً لمصر باجتماعات صندوق النقد

تأمين احتياجات القطامية من البوتاجاز عقب “حريق التسعين”

الإسكان توافق على مد مهلة تنفيذ “مدينة الصحفيين”

رياضيا.. الحكم محمد فاروق مباراة يلغي مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك الى ملعب بترو سبورت اعترضا علي عدم تأجيل المباراة، والفريق الأول رجال لكرة اليد بالنادي الأهلي، يواصل انتصاراته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة حاليا بمدينة اغادير بالمغرب، والفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، يخسر أمام فريق السجون الكيني 2-3، في المباراة التي أقيمت لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا التي استضافتها تونس.

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