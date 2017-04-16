الخرطوم - أ ش أ

واصل معدل التضخم بالسودان ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي , وارتفع إلى 34.68 % في مارس الماضي.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان , في تقرير اليوم الأحد , أن معدل التضخم ارتفع إلى 34.68 % فى شهر مارس الماضي م قارنة ب` 33.53% لشهر فبراير الماضي.

وكان معدل التضخم في يناير الماضي وصل إلى 32.86% , واستمر ارتفاع الأسعار بالرغم من قرار رفع العقوبات عن السودان جزئيا , وما أعقبه من تحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار , وبذلك يكون معدل التضخم بالسودان واصل الارتفاع منذ أبريل الماضي

ولمدة 12 شهرا على التوالي.