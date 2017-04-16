اسطنبول- (أ ف ب)

اتهم ابرز حزبين معارضين في تركيا اليوم الاحد السلطات التركية ب”التلاعب” بنتائج الاستفتاء حول توسيع سلطات الرئيس رجب اردوغان الذي اظهرت نتائجه الجزئية فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس.

وندد بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي) في تصريح الى قناة سي ان ان تورك بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء معتبرا هذا الامر “خرقا” للقواعد المرعية الاجراء.

كما اعلن حزب الشعوب الديموقراطي في تغريدة طعنه في نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.