الداخلية : ضبط 13 ارهابيا اخوانيا ومواد متفجرة بعدد من المحافظات 2017/04/16 - 20:30 الداخلية : ضبط 13 ارهابيا اخوانيا ومواد متفجرة بعدد من المحافظات2017-04-16T20:32:35+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة محاكمة علاء و جمال مبارك فى قضية “التلاعب بالبورصة” يعود الربيع من جديد وتفتح حديقة الاورمان ابوابها لمعرض الزهور لعام 2017 كيف تغير مصر إستراتيجية التعامل مع الإرهاب و حوار مباشر مع موقع “أخبار مصر” الارهاب يحصد ارواح ابرياء كنيستى طنطا والاسكندرية جلسة محاكمة 67 متهما بقضية “اغتيال النائب العام” مصر تحتفل بيوم اليتيم
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