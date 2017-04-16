اخبار مصر - سماء المنياوي

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الغاء كافة الاحتفالات باعياد شم النسيم والتى كانت ستنظمها المحافظة من حفلات غنائية ومسابقات ترفيهية تضامنا مع حداد الدولة للاحداث التى وقعت بكنيستى ماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية والتى راح ضحتها عشرات الضحايا

من ناحية اخرى قرر محافظ مطروح فتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمجان أمام مواطني المحافظة وزائريها خلال أعياد شم النسيم مع التاكيد لمجالس المدن بضروة تجهيز الشواطئ ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ ما ينعكس ذلك على ظهور المحافظة في أبهى صورها امام زائريها خاصة وان المحافظة مقبلة على موسم الصيف الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لأهالي المحافظة.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبكرا للاستعداد للصيف بين مجلس مدينة مرسى مطروح والأجهزة الأمنية المختلفة والمديريات الخدمية، لضمان الانتهاء من جميع المشروعات قبل موسم الصيف في المواعيد الموقعة بالعقود وسيتم توقيع أقصى غرامة على الشركات المخالفة للمواعيد المتفق عليها.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح حالة الطوارئ بتجهيز غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقى اى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها فى حينها بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة للسيطرة على اى طارئ في أعياد عيد القيامة والربيع .