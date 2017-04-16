القاهرة - اخبار مصر

إستمراراً للجهود المبذولة لملاحقة الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى والتى أسفرت مؤخراً عن ضبط العديد من عناصره المرتكبين للعديد من الحوادث الإرهابية .. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج للقيادات داخل البلاد بتشكيل مجموعات لهذه الكيانات بمحافظات ( دمياط ، البحيرة ، الإسكندرية ، كفر الشيخ ) لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الإستقرار والعمل على تأجيج الفتن الداخلية ، حيث تم تحديد وضبط عدد 13 من تلك العناصر الإرهابية فى الإطار القانونى .

كما تم تحديد مزرعتين بنطاق محافظتى ( البحيرة ، الإسكندرية) يمتلكهما القياديين شكرى نصر محمد البر ، رجب عبده عبده مغربى ( مسئولى التنظيم بمحافظة كفر الشيخ ) عبارة عن العديد من المخابئ السرية تحت الأرض يتم إستخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية .

تم توجيه القوات اللازمة بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ورجال الحماية المدنية وفرق المفرقعات لإستهداف وتفتيش المزرعتين عقب إستئذان نيابة أمن الدولة حيث أسفرت النتائج عن ضبط الآتى : –

عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الإنفجار تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة ، كميات هائلة من بودرة وعجينة RDX ، وعاء حديدى كبير الحجم يستخدم فى تكثيف الحمض الخاص بمادة RDX ، أعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN والسلاح الجرينوف المتعدد والطبنجات 9مم بالإضافة لكميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

ألغام أرضية مضاده للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، قنابل F1 يدوية، كميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورلمان البلى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة ، كميات كبيرة من بوادىء الإنفجار معدة للإستخدام وتحت التجهيز، دوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد ، كميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم ، كمية من مادة TATB شديدة الإنفجار ، 12 مفجر حربى يستخدم فى إعداد الأحزمة الناسفة.

عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير وهياكل عبوات متفجرة بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم ، كمية من حمض النايتريك ، أقماع نحاسية تستخدم فى تكبير وتوجيه الموجة الإنفجارية ، نظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى “محمل عليه بعض الأهداف المزمع إستهدافها” ، كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.. وجارى ملاحقة العناصر الهاربة السابق الإعلان عن صورهم وبياناتهم ، كما تهيب الوزارة بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية معومات تسهم فى ضبطهم .

مما يذكر أن العناصر الـ 13 الذين تم ضبطهم هم كلاً من :-

1)بلال عاطف خالد الزيات ( مواليد 1/9/1993 – طالب – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

2)علاء إبراهيم محمد الصياد ( مواليد 19/12/1987 – حاصل على بكالوريوس حاسبات – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

3)أحمد عاشور حلمى الصياد ( مواليد 1/1/2001 – نجار – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

4)على إبراهيم محمد الصياد ( مواليد 14/1/1991 – طالب – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

5)محمد حماد عبدالغنى سليم ( مواليد 15/4/1986 – نجار موبيليا – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

6)أحمد زكريا فهمى الشويخى ( مواليد 4/8/1999 – دبلوم صنايع ويعمل إستورجى – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

7)حسن حسن خالد الزيات ( مواليد 1/10/1998 – طالب ويعمل نجار موبيليا – يقيم البصارطة / مركز دمياط ) .

8)رفعت رفعت محمد العربى أبو غزاله ( مواليد 1/6/1993 – طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا – يقيم البصارطة / مركز دمياط )

9)أحمد مصطفى السيد خليل ( مواليد 17/1/1991 – مهندس – يقيم ش أحمد أبوسليمان ثان الرمل / الإسكندرية ) .

10)محمد عبدالعاطى الحمادى على ( مواليد 12/2/1988 – عامل بمخزن الشركة المصرية للصناعات الغذائية – يقيم ش 3 التقوى من مسجد عباد الرحمن / الدخيلة / الإسكندرية ) .

11)عادل جمعة صالح محمد الجزار ( مواليد 6/8/1980 – دبلوم صنايع – يقيم 38 ش رضا رشيد القبارى /مينا البصل / الإسكندرية ) .

12)أحمد محمد إبراهيم السملاوى ( مواليد 3/11/1988 – نقاش – يقيم أرض الخوجة الرمل ثان / الإسكندرية ) .

13)محمد مجدى إسماعيل حسن ( مواليد 5/3/1975 – نقاش – يقيم ش شعوط أبوسليمان ثان الرمل / الإسكندرية ) .