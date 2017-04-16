أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد، عن قيام حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية ومكتب صحة مطروح خلال أعياد الربيع.

وأوضح طه في بيان، الأحد، أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر عبارة عن عدم استخراج شهادات صحية للعاملين بالمحلات لعدد 10 محلات وضبط 145 كيلو فيسخ ومواد غذائية متنوعة غير صالح للاستخدام الادمي قبل ترويجها بالأسواق وتم تحرير المحاضر بالمخالفات وجارى عرضها علي النيابة المختصة.

ومن جانبه وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي استمرار الحملات لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية الكبري لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر خلال أعياد الربيع “شم النسيم”.