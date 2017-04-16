المحافظون يتوجهون الى الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد 2017/04/16 - 20:08 المحافظون يتوجهون الى الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد2017-04-16T20:08:47+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة رئيس الوزراء : تحسن فى ميزان المدفوعات بنسبة 37 % فى يناير الماضى 15-4-2017 الإخوة المسيحيون يحتفلون بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 السيطرة على حريق بأنبوب بترول بشارع التسعين الشمالى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 15-4-2017 الداخلية ترفع درجات الإستعداد لتأمين الكنائس فى عيد القيامة المجيد 15-4-2017 البابا تواضروس يترأس الليلة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية 15-4-2017
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