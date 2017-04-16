كابول - أ ش أ

قال نائب رئيس الأركان الأفغاني الجنرال مراد علي مراد، اليوم الأحد ، إن أفغانستان تحظى بدعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حربها ضد الإرهاب والجماعات المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن مراد قوله – في تصريح للصحفيين في كابول – ” إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربيرت مكمستر تظهر الدعم القوي لنا من قبل حلفائنا لهزيمة العدو المشترك”، لافتا إلى أن مكمستر التقى مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف اتمار.

وأضاف مراد أن عمليات التطهير (خالد) أطلقت لهزيمة أعداء أفغانستان وتأمين وحفظ الأمن في البلاد، مشيدا بالدعم الأمريكي والغربي للقوات الأفغانية.

وكانت عمليات خالد قد أطلقت في بعض الأقاليم النائية في أفغانستان الأسبوع الماضي، وقال المسؤولون إن الهدف من العمليات القضاء على الإرهابيين في المناطق التي تموج بالعنف في البلاد.