القاهرة - أ ش أ

ألغى الحكم محمد فاروق مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك اليوم الأحد الى ملعب بترو سبورت اعترضا علي عدم تأجيل المباراة.

وقرر محمد فاروق إلغاء المباراة لعدم حضور الفريق الأبيض لملعب بتروسبورت، وانتظر الحكم 20 دقيقة قبل إعلان إلغاء اللقاء وفقا للوائح اتحاد الكرة.

وتنتظر لجنة المسابقات تقرير الحكم محمد فاروق لإصدار العقوبات علي الزمالك، والتي من المنتظر أن تكون خصم 3 نقاط من النادي الأبيض في نهاية الموسم ، بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وتحميله كل تكاليف المباراة والإعلانات وحقوق البث.