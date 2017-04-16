القاهرة -أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 838 لسنة 2017 , بإرجاء تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 , بشأن إنشاء وتنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية , ورقم 288 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية , وذلك حتى بداية السنة المالية 2018 – 2019 .

وقد نشر هذا القرار , بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد , ويعمل به في اليوم الثاني من تاريخ نشره.