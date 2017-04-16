القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بالقاهرة من المخزون الاستراتيجي، وذلك عقب الحريق الذي نشب أمس في خط أنابيب نقل المنتجات البترولية السويس / القطامية عند مدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن شركة أنابيب البترول بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتشغيل خط بوتاجاز القطامية، عقب الحصول على إذن النيابة بالبدء في الإصلاح من خلال فرق إدارة الصيانة المتخصصة والمتواجدة بالمكان منذ اندلاع الحريق.

ومن المتوقع إعادة تشغيل الخط مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير.