المغرب - رويترز

فازت فرقة آيوا المغربية بجائزة التانيت الذهبي للدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية، وأعلنت لجنة التحكيم فوز العرض الموسيقي (حورية) لعادل إسماعلي وفرقته أيوا بالجائزة الأولى للمسابقة الرسمية وقيمتها عشرة آلاف دولار.

وتسعى الفرقة لاستكشاف آفاق موسيقية جديدة عبر مزج الموسيقى المغاربية والعالمية مثل الراي والقناوة والموسيقى الهندية والبلقانية مع الموسيقى الروك والداب والريغي والجاز والصلصا، وتنقل المستمع بين عوالم النغم المتعددة من القارة الأفريقية وبلدان البحر الأبيض المتوسط مرورا بالهند ووصولا إلى الأندلس وتمد الجسور بين الثقافات.

وقال إسماعلي في تصريح له عقب تتويجه بالجائزة الأولى “شكرا لإدارة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وللجنة التحكيم وكل مجموعة أيوا.”

وأضاف “استمتعنا بموسيقى رائعة خلال أيام المهرجان تؤكد قيمة موهبتنا وقدرة موسيقانا الأفريقية والعربية والمغاربية على الوصول للعالمية.”

ونال عرض (فري ريفر) للفنانة إيما لامادجي من أفريقيا الوسطى جائزة التانيت الفضي بينما حصل التونسي وجدي الرياحي على التانيت البرونزي عن عرضه (شمال أفريقيا).

وأحرزت فرقة (يوما) للثنائي التونسي صابرين الجنحاني ورامي الزغلامي جائزة الجمهور عن عملهما (شورى/نجوم الليل).

وتنافس على جوائز المسابقة الرسمية 12 عرضا منها تسعة عروض تونسية وثلاثة عروض من المغرب ومصر وأفريقيا الوسطى.

وقدمت خلال حفل الاختتام جوائز للطفل المبدع في العزف والغناء.