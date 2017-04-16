أخبار مصر - سماء المنياوى

وقع الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومى للمراة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بروتوكول تعاون مع الدكتور عصام توفيق قمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم الأحد 16 أبريل 2017 .

وأكد الدكتور أحمد زايد أن الهدف من البروتوكول هو تنفيذ مشروع تجارب ناجحة لمحو أمية السيدات والفتيات فى مختلف المحافظات ، مع تبنى فكرة ربط مشروعات تمكين المرأة بمشروع محو الأمية ، مشيراً أن التنفيذ سيتم على مرحلتين الاولى فى المحافظات التى تم التدريب فيها على منهجية تمكين المراة وهى مدن القناة ، سوهاج ، القاهرة ، اسوان ، الجيزة ، والمرحلة الثانية باقى محافظات الجمهورية بعد التدريب والتأهيل على المنهجية .

كما أكد “زايد” أن المنهج الذى سيتم تدريسه هو نقلة نوعية فى رؤية محو الأمية مدخل لتمكين شامل للمرأة وهو ما يحقق استراتيجية تمكين المراة 2030، يتبنى فكرة التعلم مدى الحياة وليس مجرد الحصول على شهادة تعليمية فقط ، مؤكدا ان منهج “المراة والحياة” هو منهج جديد للمراة فقط تحت رعاية GIZ تم اعتماده من الهيئة العامة لتعليم الكبار وتم وضع منهجية لتدريب الميسرات والمشرفين على هذه المنهجية تحت رعاية اليونسكو بالمحافظات المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد زايد أن المجلس القومى للمرأة سوف يقوم بإعداد قوائم الدارسات بالشريحة العمرية (16فأكثر) ، واستخراج بطاقات الرقم القومى لهن ، بالاضافة الى محاولة توفير فرص عمل للناجحات المتحررات من الأمية.

وأكد الدكتور عصام توفيق على أهمية توقيع هذا البروتوكول نظرا لأن الدراسات تشير إلى أن نسبة أمية الإناث فى مصر ضعف أمية الذكور ، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للعمل على محو أمية الاناث لأن المرأة هى المسئولة عن تربية أجيال ، ووجه الشكر للمجلس على سعيه الدؤوب للتعاون مع الهيئة، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية بالدولة لمحو امية الكبار ، مشيرا انه بحلول عام 2018-2019 سوف نعلن مصر خالية من الأمية.