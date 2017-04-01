اخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 27 طن و 720 كيلوجرام أغذية ما بين فسيخ ورنجة وملوحة وسردين ، وكذلك 3894 لتر زيت طعام ومياه تخليل السردين وعصائر ، وذلك لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك نتيجة الحملات المكثفة التي قامت بها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 إلى 15أبريل الجاري ، استعداد لموسم شم النسيم.

أوضحت الدكتورة مايسة حمزة مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية أن المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها خلال تلك الحملات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة بلغت 6904 منشأة غذائية ، وبلغ عدد العينات التى تم سحبها وأرسلت للمعامل للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى 9330 عينة.

كما بلغ عدد المحاضر التى حررت حيال المخالفات التى وجدت 4558 محضر ، حيث تم تحرير ، عدد 1731 محضر طبقا للقرار 96 لسنة 67 والخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية ، وعدد 2439 محضر طبقا للقرار 97 لسنة 67 والخاص بالاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين فى تداول الأغذية ، وعدد 388 محضر طبقا لقوانين وقرارات أخرى.

أما الأماكن التي تم التوصية بإيقاف تشغيلها والتى يوجد بها مصادر تلوث ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية أو عدم وجود ترخيص ، فقد بلغت 795 منشأة ، منهم 700 منشأة غلق ادارى لعدم وجود ترخيص ، و95 منشآة لوجود مصادر تلوث ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية .

كما أوضحت الوزارة أن إجمالى الكميات التى تم ضبطها وذلك للشك فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بلغت 23 طن و619 كيلو جرام أغذية متنوعة من فسيخ و رنجة و ملوحة وسردين ودواجن وملح ، فضلا عن 1767 لتر من مياه غازية منتهية الصلاحية و زيت طعام للشك فى فترة الصلاحية وعصائر .

وفى ذات السياق تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين وعدم تصنيعها بالمنزل .

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح قد تصل لأكثر من17 % من وزن هذه الأسماك والتى قد تسبب ضررا شديدا خاصة لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال بالإضافة إلى تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرا لتركيز السموم فى هذه المناطق .

وأكدت الوزارة أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظرا لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموما قاتلة قد تسبب أضرارا شديدة للمتناولين وقد تزيد من إحتمالات الوفاة مطالبة المواطنين بالحذر الشديد حال تناول الفسيخ .

وطالبت الصحة المواطنين بالتوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم عند الإحساس بأى أعراض مرضية خاصة ك ” جفاف الحلق ،صعوبة فى البلع ، إزدواج الرؤية ، ضيق فى التنفس ” .