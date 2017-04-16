القاهرة -أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية, فوزا كبيرا على نظيره الإنتاج الحربي, بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما

اليوم الأحد, باستاد كلية الشرطة بالعباسية, والمؤجلة من الجولة 22 للدوري الممتاز .

افتتح عبد العزيز السيد “زيزو” التسجيل للداخلية في الدقيقة 12, قبل أن يضيف “بنيامين اشيامبونج” الهدف الثاني في الدقيقة 58 من اللقاء , واستطاع مصطفى محمد أن يحسم فوز الداخلية في الدقيقة 82 بعدما سجل الهدف الثالث من كرة رأسية قوية سكنت شباك

الإنتاج الحربي.

وتعد تلك المواجهة هي الأولى للداخلية تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني العائد مجددا للفريق بعد رحيل أشرف قاسم المدرب السابق للفريق.

وبهذه النتيجة , نجا نادي الداخلية من مراكز الهبوط في الدوري المصري مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز ال` 15, بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 23 نقطة في المركز ال` 13.