الدقهلية - أخبار مصر

قال الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن احتفالات عيد القيامة المجيد يجب أن يتوقف عندها الجميع بعد الحضور الكثيف والأعداد غير المسبوقة التي شاركت مما أثبت تلاحم المصريين وترابطهم في ظل محاولات البعض تصدير رسائل سلبية.

واكد محافظ الدقهلية أن الشدائد معلمة وموحده وما حدث ادي الى التكاتف والتوحد ونرد على كل من يحاول أرسال رسائل سلبية بأننا متماسكين ومتوحدين.

وقال المحافظ شاركت بقداس عيد القيامة ووجدت الجميع يدعوا لمصر بالسلام ونترحم على جميع الشهداء وعزائنا لجميع من فقد ابنا او شقيق بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي استهدفت أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محافظ الدقهلية، بإيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر خلال قيام المحافظ بتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد وأستقبله الأنبا صليب أسقف ميت غمر.

وأضاف المحافظ أن مصر دائما بخير وممتدة الى اكثر من 7 الاف سنة حتى الان وهى البلد الوحيد التي يمتد شكلها وتكوينها على مدي التاريخ الإنساني الطويل، مشيرا الى ان أي محاولة لزعزعة استقرار وأمن أبناء الوطن الواحد لا يمكن نجاحها.

وأشار محافظ الدقهلية أن تاريخ مصر من تاريخ تسجيل الانسان وما يبني من تراكمات عبر هذه السنوات الطويلة والقرون لا يمكن أن يستطيع كائن ان يفصل تلك المكونات عن بعضها، مؤكدا أن بعض الصخور عصية على التجريد وهذا ما ينطبق على المصريين الذين مروا بالعديد من الأزمات ولكن لم يستطع أحد كسرهم .

وتابع المحافظ أن التاريخ الحديث لم يذكر مرور أي انكسار دون انتصار فمصر ليست مجرد أرض فقط بل شعب يعيش بداخله استطاع صنع المجد وكان قادرا حينما حاول الكثير استضعافه، والشخصية المصرية تقوم وتستنهض وترد بشكل يبهر الجميع.

وقال :”من يحاول كسر إرادة المصريين والاستيلاء على أرضهم لن يستطيع ومن يحاول أستضعاف المصريين يجد امامه انسان شرس “.

شارك بالحضور لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد كلا من اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية واللواء احمد صالح، حكمدار مديرية الامن، والمهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد والعقيد أركان حرب تامر نصار، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الازهر والاوقاف و عدد من نواب البرلمان .