الكويت -ا ش ا

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دعم دولة الكويت التام لكافة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مواجهة الارهاب.

جاء ذلك في كلمة القاها الشيخ الخالد اليوم الاحد خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين فيما ترأس الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وتم خلال أعمال الدورة التي اختتمت اعمالها اليوم في مقر وزارة الخارجية الكويتية إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مجمل أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين .

واستهل وزير الخارجية الكويتي أعمال الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين مشيدا بالنتائج الإيجابية لأعمال الدورة التاسعة للجنة التي تعد ترجمة لتوجيهات القيادتين الحكيمتين لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وجدد التأكيد على دعم دولة الكويت التام لكافة الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مساعيها الرامية لمحاربة الإرهاب والقضاء على جذوره. مشيرا إلى أن انعقاد أعمال الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ومملكة البحرين يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد مما يستوجب تضافر الجهود الخليجية والعربية والدولية لمواجهتها والتغلب عليها.

من جانبه , قال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة ان ما تحظى به العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين البلدين من اهتمام فائق من لدن القيادتين الحكيمتين يدفع بها للانطلاق نحو مزيد من التعاون المشترك على كافة المستويات والصعد.

واعرب عن خالص الشكر والتقدير لمواقف دولة الكويت الداعمة لمملكة البحرين في جميع الظروف والأوقات.

وتم خلال الجلسة عرض أعمال اللجنة التي شاركت فيها 51 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بين الجانبين وتم تقييم الإنجازات المحرزة منذ الدورة السابقة كما تم بحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشتركة.

واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على سبع وثائق بين البلدين شملت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التنسيق الحكومي مع السلطة التشريعية والطاقة الكهربائية والأسواق المركزية والشعبية وثلاثة برامج تنفيذية للتعاون في مجال التربية والتعليم والثقافة والفنون وحماية البيئة إضافة إلى محضر أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.