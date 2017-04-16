أخبار مصر - هادى حسان

فازت جامعة حلوان بالمركز الأول “178 نقطة” وتلتها المنصورة “167 نقطة” ثم الإسكندرية ” 164 نقطة ” فى بطولة الجامعات لرفع الاثقال التى نظمتها جامعة الفيوم للعام التاسع علي التوالي، برعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والتى انتهت الاحد بمشاركة 13 جامعة هي القاهرة – عين شمس – الأزهر – الإسكندرية – المنصورة – طنطا – الفيوم – بني سويف – المنيا – حلوان – قناة السويس – الزقازيق – ومعاهد وزارة التعليم العالي.

وفي ترتيب الأوزان فاز بالمركز الأول في وزن 56 ك أحمد عوض محمد حسن من المعاهد العليا وفاز بوزن 62 ك مصطفي ناصر قمر الدولة من جامعة طنطا وفي وزن 69 ك فاز يسن عبد الله ابراهيم وفي وزن 77 ك فاز أحمد عادل محمد السيد من جامعة بني سويف وفي وزن 94 ك فاز محمد حسين نصر الدين جامعة المنصورة وفي وزن 105 ك فاز عمر ابراهيم عبد الوهاب من جامعة المنصورة وفي وزن +105 ك فاز أحمد محمد عبد الحميد من التعليم العالي وقد شهد حفل ختام البطولة هشام رجب مدير رعاية الشباب بالجامعة وسط غياب من رئيس الجامعة ونوابها.