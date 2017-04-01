القاهرة -أ ش أ

تنظم اللجنة البارالمبية المصرية بطولة كأس مصر لرفع الأثقال في ختام الموسم الرياضي 2016 – 2017 بالقاهرة, وذلك خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتي الأول من مايو المقبل.

وستقام البطولة باسم الكابتن عبد الحكيم محمد فارس, في لمسة وفاء وتقدير وعرفان تجاه شخصية رياضية من الطراز الأول, حيث أمضي ما يقرب من نصف قرن منذ حصوله علي بكالوريوس التربية الرياضية, في مجال رياضات المعاقين بداية من مدرب أحد أندية محافظة

الشرقية, ثم أصبح مدربا ومديرا فنيا للمنتخب المصري لرفع الأثقال لمتحدي الإعاقة في كثير من بطولات العالم والدورات البارالمبية أثينا 2004 وبكين 2008.

وحقق عبدالحكيم فارس نجاحات يشهد لها الجميع, واكتشف مجموعة من الأبطال, منهم (أحمد جمعة محمد, والسيد عبدالعال الصاوي, وهبة سعيد حسن, ورحاب أحمد رضوان), عومل أيضا حكما دوليا لرفع الأثقال, وكتب اسمه بأحرف من نور علي المستوي المحلي والدولي.