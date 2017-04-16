القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن إجمالي ما تم توريده من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، بلغ 189 طناً من (أسوان، وسوهاج، وأسيوط، وبنها)، في ثاني أيام موسم التوريد.

ونفى الوزير – في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوفير 900 طن سلع غدائية مع قرب شهر رمضان – ارتفاع أسعار الأرز على البطاقة التموينية، مؤكداً أن السعر لن يزيد عن 6.5 جنيه، بنسبة كسر 10 إلى 12% حتى توريد الموسم المقبل.

وكان موسم توريد القمح المحلي قد بدأ أمس، على أن يستمر حتي 15 يوليو القادم، فيما تم توفير 14 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، وسيتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد من خلال ثلاثة بنوك.