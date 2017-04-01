اليابان - وكالات

الرشاقة وضبط الوزن هما الحافز وراء اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، لكن وفقاً لنتائج أبحاث يابانية جديدة تبين أن استهلاك هذه المنتجات يفيد الصحة العقلية أيضاً، يقلل الحليب والألبان قليلة الدسم أعراض الاكتئاب، ويمكن جني هذه المنافع من أكل اللبن (الزبادي) أو شرب الحليب مرة إلى 4 مرات في الأسبوع بانتظام.

أُجريت أبحاث الدراسة في جامعة توهوكو اليابانية، وشارك فيها 1159 شخصاً أعمارهم بين 19 و83 عاماً، وتمت مراجعة بياناتهم الغذائية والصحية، ووجد فريق البحث أنه كلما زاد عدد مرات استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم أسبوعياً كلما قلّت مظاهر الاكتئاب.

واعتمدت الدراسة على 20 سمة من سمات الاكتئاب لقياس مدى الإصابة بأعراضه، وتفيد التقارير الطبية الأمريكية أن أكثر من 16 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من هذه الأعراض.

من أهم أعراض الاكتئاب الصداع، والإحساس بعدم الجدوى، والشعور بالذنب وبفقدان الأمل، مع وجود صعوبات في النوم، والتفكير في الانتحار.