أخبار مصر - شيماء صالح

أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب مصطفى بكرى أن لجنة الشئون التشريعية ستراجع ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى شأن مشروع القانون لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أرسل مذكرة أمس السبت إلى رئيس مجلس النواب تحمل ملاحظاته على مشروع القانون والذى اعتبرته تشريعا مشوبا بشبهة عدم الدستورية، حيث توجب اللائحة الداخلية للبرلمان بعد الموافقة على مشروعات القوانين فى مجموعها إحالتها إلى الفتوى والتشريع لمراجعتها قبل الموافقة نهائيا عليها ورفعها لرئيس الجمهورية.

ودعا بكرى إلى ضرورة عقد لقاء بين ممثلين عن البرلمان والهيئات القضائية للتوصل إلى قواسم مشتركة فى شأن مشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف بكرى فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أن جلوس ممثلين عن مجلس النواب والهيئات القضائية ضرورة للاستماع إلى رأى القضاة كاملا حتى يتم التوصل لقواسم مشتركة عمادها وأساسها التأكيد على احترام السلطة التشريعية لاستقلال القضاء.

وأشار بكرى إلى أن مذكرة الفتوى والتشريع تحمل ملاحظة “جديرة بالاهتمام” وهى استنادهم إلى المادة ١٨٥ من الدستور التى توجب عرض التشريعات المنظمة للهيئات القضائية عليها قبل إقرارها من المجلس، وتابع: الملاحظات تقول إنه لم يرسل إليهم مشروع القانون الجديد بل القديم.

ويشار فى هذا السياق إلى أن مشروع القانون الذى أعده النائب أحمد حلمى الشريف وكيل تشريعية النواب وعشر البرلمان وعرض على الهيئات القضائية قد تم تعديله من قبل “الشريف” وإعادة عرضه على اللجنة التشريعية والموافقة عليه فى اجتماع يوم ٢٦ مارس ثم عرضه على الجلسة العامة يوم ٢٧ مارس لتصويت النواب فى اليوم نفسه.