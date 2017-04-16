القاهرة -اخبار مصر

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية الرابطة بين حدود الدولتين، بجنوب مدينة السلوم لعدد 91 شخصًا بينهم 26 مواطنًا سودانيًا ويمنيا، فيما استقبل المنفذ البري عدد 68 مواطنًا كانوا قد غادروا البلاد بطريقة غير شرعية.

تبين من فحص المتهمين الذين تم ضبطهم أثناء تسللهم الحدود، أنهم مقيمون في محافظات المنيا وسوهاج والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط والفيوم والقليوبية وقنا والقاهرة والجيزة وبني سويف، كذلك تم ضبط عدد 20 مواطنًا سوداني الجنسية و6 مواطنين يمنيين.

كما تم إنهاء إجراءات سفر عدد 526 راكبًا بينهم 193 مواطنًا مصريًا و333 مواطنًا ليبى الجنسية، كذلك تم إنهاء إجراءات وصول 195 راكبًا، بينهم 68 مواطنًا مصريًا غادروا البلاد بطريقة غير شرعية، فيما تم إنهاء وصول عدد 28 شاحنة من الجانب الليبى فارغة.

تم التحفظ على المتهمين وتحرير محاضر لهم بمعرفة الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة.