أخبار مصر - د.هند بدارى

واصل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لليوم الثاني على التوالي تقديم واجب العزاء في شهداء حادثتي طنطا والإسكندرية وذلك بعدد من مطرانيات وكنائس وإبراشيات مدن أبنوب وأبوتيج وأسيوط .

وأكد المحافظ خلال زيارته إن هذا الحادث الإرهابي الأثيم يستهدف عرقلة الخطوات الصحيحة التي نجحت فيها الدولة من أجل الإستقرار وتحقيق الأمن والأمان والسير نحو التنمية مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات اليائسة لا يمكن أن تؤثر مطلقا أو توقف مسيرة مصرنا الغالية نحو الإزدهار والإستقرار.

فيما أعرب اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية عن بالغ أسفه بحدوث مثل تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة التى لم تفرق بين مسلم ومسيحى مؤكداً أن حدوث مثل هذه الاعمال الارهابية لا يزيد مصر إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره ويجب أن لا تنال من وحدة وقوة النسيج الوطنى المصرى وأن المصرين كانوا وسيظلوا يداً واحدة أمام يد الإرهاب الغاشمة.

واكد اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط أن الأمن هو مسئولية كل مواطن يعيش على أرض مصرنا الحبيبة لأن الإرهاب يستهدف الجميع منوهاً أننا كلنا كمصريين يجب أن نتكاتف جميعاً فى مواجهة الإرهاب بفكر ومنهجية شاملة وفي مقدمتها الوعي وعدم السلبية حتى يتسنى للجهات الأمنية سرعة التعامل وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه أعرب الأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط عن تقديره وإمتنانه لمشاركة المحافظ والقيادات الأمنية بتقديم واجب العزاء والمواساه في ضحايا حادث الكنيستين مؤكداً أننا كلنا ثقة فى قيادتنا السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواجهة للإرهاب ونقف جميعاً صفاً واحداً لكى نردع هذه الإعتداءات الأثمة ومحاولات الإستغلال السئ لشبابنا من قوى الشر.

وكان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد زار أمس كنائس ديروط والقوصية ومنفلوط والدير المحرق وقدم واجب العزاء لرؤساء الطوائف والإخوة الأقباط كما قرر في وقت سابق إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بعيد أسيوط القومي الذي يوافق 18 أبريل .