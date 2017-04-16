القاهرة -اخبار مصر

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الأحد، محاولة تهريب عملات أجنبية داخل طرد إلى ألمانيا وكمية من الأقراص المخدرة إلى السعودية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن طرد شخصي إلى ألمانيا ومشمولة باور سبلاى ارتاب رجال الجمارك فيها وبتفتيشه وفتحه، تبين وجود أوراق مالية بالفراغات الداخلية به وبجردها تبين أنها عملات أجنبية تصل قيمتها إلى 75 ألف يورو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطرد، وتحرير محضر ضبط جمركي وإبلاغ النيابة العامة المختصة.

من ناحية أخرى ضبطت سلطات جمارك طرود البريد في قرية البضائع بالمطار محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، داخل طرد شخصي في طريقه للسعودية.

وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع، أنه أثناء عملية تفتيش طرد شخصي صادر للسعودية وضم عدة يدوية، وموازين مياه، وأرجل خشبية، وبعد اكتشاف رجال الجمرك أن الأرجل الخشبية بها حشو لاصق، تم تفتيشها وفتحها حيث تبين وجود أقراص تامول المخدرة في الفراغات الداخلية.

وقرر محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، حجز الطرد، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.