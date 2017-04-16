القاهرة -اخبار مصر

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط عاطلين، اليوم الأحد حاولا سرقة توكتوك بالإكراه عقب الاعتداء على سائقه بالأسلحة البيضاء، أثناء قيامه بتوصيلهما إلى قرية عمر مكرم بمركز بدر.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مستشفى بدر المركزى، بوصول (ايهاب.ع.ف-30 عاما-سائق توكتوك) مقيم بقرية عمر مكرم، مصابًا بجروح قطعية فى أنحاء متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه.

كشفت التحريات أنه أثناء تواجد المصاب فى مدينة بدر بدراجته البخارية، طلب منه شخصان توصيلهما إلى قرية عمر مكرم، وفى الطريق استوقفاه واعتديا عليه باستخدام سلاح أبيض وحاولا سرقة التوكتوك، إلا أنه تمكن بمساعدة الأهالى من ضبطهما، وتبين أنهما كل من: (سامى.ع.ع-19 عاما-عاطل) و(محمد.ع.ط-22 عاما-عاطل).

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.