الإسكندرية - أ ش أ

تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان عددا من الكنائس علي مستوي المدينة والشوارع المحيطة بها لمتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين قداس عيد القيامة المجيد.

وشدد سلطان على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة والجيش بالمحافظة وجهودهم الكبيرة في فرض السيطرة الأمنية وتكثيف الإجراءات حول جميع الكنائس مستنكرا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها مصر.

وأكد سلطان أن الإرهاب لا دين له وأننا جميعا مسلمين ومسيحيين يد واحدة في مواجهة الإرهاب الغادر الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة ويتعمد القتل وترويع الآمنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد القصوى والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المصلين وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة وذلك في إطار استعداد المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم لافتا إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين كافة الجهات لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.