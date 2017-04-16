اخبار مصر - وكالات

صرحت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، إن فيلمها “على كف عفريت” الذي سيعرض في مهرجان كان السينمائي، استند إلى قضية اغتصاب حقيقية هزت الرأي العام التونسي من قبل.

وصرحت بن هنية بأن الفيلم سيعرض ضمن البرمجة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السبعين هذا العام وهو مستوحى من حادثة اغتصاب واقعية لفتاة من قبل شرطيين اثنين.

والحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام تعود إلى عام 2012 وتعرف الضحية وهي تدعى مريم “بفتاة ليلة 3 سبتمبر” في إشارة إلى تاريخ الحادثة التي كانت بمثابة ليلة رعب عاشتها مريم.

وقالت المخرجة التونسية في تصريحها لإذاعة “جوهرة اف ام” إن “الفيلم استعان بتفاصيل هذه الحادثة واسترجع وقائع تلك الليلة التي عاشتها الفتاة”.

وينطلق الفيلم من حادثة اغتصاب مماثلة لتبدأ معاناة الضحية بعدها بين المستشفيات والمراكز الأمنية طيلة ليلة كاملة وحتى الصباح من أجل كتابة محضر وتوثيق الجريمة.

وتؤدي دور الفتاة الضحية في الفيلم الممثلة مريم الفرجاني.

وينافس الفيلم ضمن مسابقة “نظرة ما” الخاص بفئة الأفلام الجريئة في المهرجان بجانب 15 فيلماً آخر.

يذكر أن حادثة الاغتصاب الأصلية كانت وقعت في تونس بعد أشهر من ثورة 2011 لتفجر جدلاً حقوقياً واحتجاجات واسعة في صفوف المجتمع المدني في بلد عانى على مدى عقود طويلة من تسلط الشرطة.

ويدرس برلمان تونس قانوناً يجرم العنف ضد المرأة ويتضمن تشديدا للعقوبات في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.