باريس -أ ش أ

أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال اليوم الأحد عن إدانة بلاده لمحاولات النظام في كوريا الشمالية لتطوير ترسانة نووية وباليستية على نحو غير قانوني ومزعزع للاستقرار.

وقال المتحدث الرسمي – في بيان له – إن فرنسا تعرب عن بالغ قلقها إزاء هذه الاستفزازات الجديدة, وتجدد تضامنها مع شركائها في المنطقة.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ جديدة فاشلة بعد أقل من 24 ساعة على عرض عسكري أعلنت خلاله استعدادها للرد بالسلاح الذري على أي هجوم نووي, فيما اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي, كوريا الشمالية “نظاما معاديا”..مضيفا” نعمل مع حلفائنا والقيادة الصينية على مجموعة من الخيارات ضد كوريا الشمالية, وأكد أن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا للاستقرار العالمي”.