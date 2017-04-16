اخبار مصر -- هالة حربي

وقع اليوم/الاحد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بروتوكول تعاون لتخصيص و تعبئة شنط رمضان لتوزيعها علي الاسر الأكثر احتياجات والاولي بالرعاية .. تتضمن الشنطة 2 كيلو سكر و 2 كيلو ارز و كيلو مكرونة بالاضافة الي الزيت او البقوليات .

و اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ان البروتوكول يتضمن التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة بتوفير 900 طن من السلع الأساسية لوزارة الأوقاف لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية و الاكثر احتياجا..

و اضاف وزير التموين و التجارة الداخلية انه في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تم الاتفاق علي افتتاح معارض ” اهلا رمضان ” في القاهرة و المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية و الشركات التابعة لوزارة التموين . . و اقامة عدد من المنافذ لتغطية كافة المناطق و الاحياء لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاساسية باسعار تنافسية و اقل من الاسواق لتحقيق التوازن و الاستقرار و التخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل

وقال الدكتور مختار جمعة انه تم تحديد معايير و ضوابط لاختيار الاسر التي سيتم توزيع شنط رمضان لها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي و المحليات بالاضافة الي المساجد في المناطق المختلفة .. بما يضمن الوصول الي المواطنين المستحقين و الاكثر احتياجا .. مشيرا انه تقرر توزيع حوالي 40 مليون جنيه في شكل مساعدات و اعانات مالية للتيسير علي المواطنين الاقل دخلا و الاكثر احتياجا .. كما سيتم تخصيص حوالي 26 مليون جنيه لتوزيعها كقروض حسنة للاسر و المواطنين محدودي الدخل و سيتم اختيار الاسر طبقا لقواعد و ضوابط تضمن وصول الدعم الي مستحقيه