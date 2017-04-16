اخبار مصر -- هالة حربي

وقع اليوم/الاحد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بروتوكول تعاون  لتخصيص  و تعبئة  شنط رمضان  لتوزيعها علي الاسر الأكثر  احتياجات  والاولي بالرعاية   .. تتضمن الشنطة 2 كيلو سكر و 2 كيلو ارز و كيلو مكرونة بالاضافة الي الزيت او البقوليات   .

و اكد الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين  ان البروتوكول يتضمن التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة بتوفير 900 طن من السلع  الأساسية   لوزارة الأوقاف  لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية و الاكثر احتياجا..

و اضاف وزير التموين و التجارة الداخلية انه في اطار الاستعدادات لشهر رمضان  المبارك تم الاتفاق علي  افتتاح معارض ” اهلا رمضان ” في القاهرة و المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية و الشركات التابعة لوزارة التموين . . و اقامة عدد من المنافذ لتغطية كافة المناطق و الاحياء لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاساسية باسعار تنافسية و اقل من الاسواق لتحقيق التوازن و الاستقرار و التخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل

وقال الدكتور مختار جمعة انه تم تحديد معايير و ضوابط لاختيار الاسر التي سيتم توزيع شنط رمضان لها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي و المحليات بالاضافة الي المساجد في المناطق المختلفة .. بما يضمن الوصول الي المواطنين المستحقين و الاكثر احتياجا  .. مشيرا انه تقرر توزيع حوالي 40 مليون جنيه في شكل مساعدات و اعانات مالية للتيسير علي المواطنين الاقل دخلا و الاكثر احتياجا .. كما سيتم تخصيص حوالي 26 مليون جنيه لتوزيعها كقروض حسنة للاسر و المواطنين محدودي الدخل و سيتم اختيار الاسر طبقا لقواعد و ضوابط تضمن وصول الدعم الي مستحقيه