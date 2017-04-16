القاهرة -اخبار مصر

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد من ضبط كميات كبيرة من أسماك البقرة السامة، المحظور صيدها وتداولها، بحوزة أحد البائعين بأحد أسواق شرق المدينة، قبل بيعها للمواطنين.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام (ا ف 30 عامًا)، صاحب فرش أسماك كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الإتجار بالأسماك السامة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

باستهداف المتهم تم ضبطه وبحوزته 44 كيلو من أسماك “البقرة”، المحظور صيدها وتداولها بالأسواق وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لخطورتها على الصحة العامة لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.