اخبار مصر - غباشي خير الله

تسلم 12 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا حسنة مقدمة من جمعية الأورمان بالمنوفية بإجمالي 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه للقرض الواحد.

كما نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بعزبة العطار التابعة لمركز ومدينة الباجور ، حيث تم إجراء الفحوص الطبية بالمجان علي 597 حالة من محدودى الدخل وتم تحديد الحالات التي تحتاج إلي إجراء العمليات فضلا عن تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة ، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية في تحديد الحالات الأولي بالرعاية .

وأعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية عن توزيع نصف طن لحوم علي محدودى الدخل بكنيسة الملاك ميخائيل بالعراقية بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين

من جانبه أشاد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية بالجهود التى تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية والتى تضع على رأس أولوياتها الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الاسر وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم .