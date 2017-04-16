اخبار مصر - وفاء صلاح

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن ضبط 3 أطنان و13 كيلو جراما من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والباعة الجائلين .

وصرح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط 292 كيلو من اللحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك الادمى وعدد 189كيلو من الدواجن والكبده منتهية الصلاحية وعدد 46 كيلو من اللحوم ( ذبح خارج المجازر الحكومية )، كما تم سحب عينات لعدد من المنتجات المعروضة بالأسواق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك .

وأكد مدير الطبالبيطري استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .