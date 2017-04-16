رام الله - أ ش أ

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على البوابات الرئيسة “الخارجية” للمسجد الأقصى المبارك, صباح اليوم الأحد, المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما من دخول المسجد, وسط اقتحامات واسعة ينفذها المستوطنون من باب المغاربة, تحت حراسة مشددة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يتعامل بمنطق التقسيم الزماني للمسجد الأقصى من خلال فتحه أمام اقتحامات واسعة للمستوطنين, في حين يمنع المواطنين من الدخول إليه باستثناء كبار السن.

وكان الاحتلال استبق عيد الفصح العبري باعتقالات واسعة لنشطاء من مدينة القدس, تبعها بموجات اعتقال متتالية وبقرارات إبعاد منظمة عن المسجد طالت أكثر من 55 مقدسيا لفترات تتراوح بين 15 يوما وستة شهور.

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود, اليوم الأحد, قبر يوسف شرقي نابلس في حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لأداء طقوس تلمودية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت عمارة سكنية بالقرب من شارع الأكاديمية وفتشتها وصادرت تسجيلات الكاميرات.