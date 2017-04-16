اخبار مصر - د.هند بدارى

تنظم جامعة القاهرة يومي 23 و24 ابريل الجارى، الملتقى الأول للتشغيل والتدريب برعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وبمشاركة نحو 60 شركة، تشمل قطاعات البنوك والتأمين، وكبرى الشركات الصناعية، وشركات البترول، والشركات الزراعية، والمدارس الخاصة.

ويشهد إفتتاح الملتقى صباح الأحد المقبل بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ووزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والشباب، وفطاع الأعمال، والتضامن الإجتماعى، والتخطيط ، والقوى العاملة، ومحافظ الجيزة، وعدد كبير من رؤساء الشركات المشاركة بالملتقى.

ويقام علي هامش الملتقي، فعاليتان، الأولي تحت عنوان: ” البازار الابداعي” ويتم خلالها تقديم بعض المنتجات الجلدية وتصميم وإنتاج الملابس والأثاث المنزلي وتصميم وإنتاج الحلي وإعمال النحت والزخرفة والمشغولات اليدوية والرسم من إنتاج الطلاب.

وتقام الفاعلية الثانية تحت عنوان ” ملتقي المشروعات الابتكارية العلمية ” ويتم خلالها تقديم ماهو مرتبط بالدراسة الاكاديمية من مشروعات إبتكارية ومنتجات وافكار إبتكارية بين الطلاب.