القاهرة -اخبار مصر

وقع اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بروتوكول تعاون لتخصيص وتعبئة شنط رمضان لتوزيعها علي الاسر الأكثر احتياجات والاولي بالرعاية وتتضمن الشنطة 2 كيلو سكر و 2 كيلو ارز و كيلو مكرونة بالاضافة الي الزيت او البقوليات .

واكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ان البروتوكول يتضمن التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الشركات التابعة بتوفير 900 طن من السلع الأساسية لوزارة الأوقاف لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية و الاكثر احتياجا.

واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية انه في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تم الاتفاق علي افتتاح معارض ” اهلا رمضان ” في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية والشركات التابعة لوزارة التموين واقامة عدد من المنافذ لتغطية كافة المناطق و الاحياء لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الاساسية باسعار تنافسية و اقل من الاسواق لتحقيق التوازن و الاستقرار و التخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وقال الدكتور مختار جمعة انه تم تحديد معايير وضوابط لاختيار الاسر التي سيتم توزيع شنط رمضان لها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي و المحليات بالاضافة الي المساجد في المناطق المختلفة بما يضمن الوصول الي المواطنين المستحقين والاكثر احتياجا مشيرا انه تقرر توزيع حوالي 40 مليون جنيه في شكل مساعدات و اعانات مالية للتيسير علي المواطنين الاقل دخلا و الاكثر احتياجا كما سيتم تخصيص حوالي 26 مليون جنيه لتوزيعها كقروض حسنة للاسر و المواطنين محدودي الدخل وسيتم اختيار الاسر طبقا لقواعد وضوابط تضمن وصول الدعم الي مستحقيه.