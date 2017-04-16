نيس - أ ش أ

أخلت قوات الأمن الفرنسية كنيسة (سان بيار دارين) الواقعة بوسط مدينة نيس (جنوب شرق) بعد اقتحام شخص للمكان وتهديد المتواجدين فيه أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وألقت الشرطة, التي فرضت طوقا أمنيا, القبض على هذا الرجل الذي كان يرتدي زيا عسكريا وقفازات للتزلج, بحسب مصادر محلية.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل وجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الكنائس خلال الاحتفالات الدينية بعيد الفصح اليوم الأحد في أرجاء البلاد.

وأكد فيكل” إن استمرار المستوى المرتفع للتهديد الإرهابي يتطلب التزام درجة عالية من اليقظة وبشكل خاص حول الأماكن ذات الطابع الديني”.